الناطق باسم الحوثيين: من اعتدى على اليمن بيده وقف العدوان

قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، الجمعة، إن "موقف الحوثيين من العدوان على اليمن هو موقف دفاعي"، معتبرا أن من "اعتدى على اليمن بيده وقف العدوان".

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وكتب عبدالسلام في تغريدة عبر صفحته على "تويتر"، إن "موقفنا من العدوان على بلدنا هو دفاعي، ومن بيده وقف العدوان وإنهاء الحصار، هو الذي اعتدى على اليمن عدوانا عسكريا وحصارا اقتصاديا".

واعتبر عبدالسلام أن "مطالبة المدافع عن نفسه بالتوقف عن الدفاع والصمت عن الحصار، هو استسلام مرفوض تأباه الفطرة السليمة، والتضحيات التي قدمت، والصمود الأسطوري للشعب اليمني".

موقفنا من العدوان على بلدنا هو دفاعي ومن بيده وقف العدوان وانهاء الحصار هو الذي اعتدى على اليمن عدوانا عسكريا وحصاراً اقتصادياً ومطالبة المُدافع عن نفسه بالتوقف عن الدفاع والصمت عن الحصار إستسلام مرفوض تأباه الفطرة السليمة،والتضحيات التي قُدمت، والصمود الإسطوري للشعب اليمني . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) June 18, 2021

المصدر: RT