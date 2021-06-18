أسطول البحرالأسود يهب لنجدة يالطا من الفيضانات

أعلن أسطول البحر الأسود أنه يستعد لإرسال معدات ثقيلة ومركبات للطرق الوعرة وعسكريين إلى مدينة يالطا الروسية في شبه جزيرة القرم لمساعدتها في مواجهة الفيضانات.

إقرأ المزيد

وكانت رئيسة إدارة يالطا، يانينا بافلينكو، قد طلبت من أسطول البحر الأسود المساعدة في مواجهة فيضانات الأنهار نتيجة الأمطار الغزيرة ما تسبب في ارتفاع منسوبها في المركز، حيث غمرت المياه بعض الأقبية وتسببت في شلل وسائل النقل العام.

وهطلت على المدينة في ليلة واحدة كميات تساوي معدل هطولها في شهر، ما تسبب في خروج المياه من ضفاف الأنهار وتدفق سيولها داخل المدينة.

المصدر: نوفوستي