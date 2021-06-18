 
مباشر

أسطول البحرالأسود يهب لنجدة يالطا من الفيضانات

أخبار روسيا

أسطول البحرالأسود يهب لنجدة يالطا من الفيضانات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qn9a

أعلن أسطول البحر الأسود أنه يستعد لإرسال معدات ثقيلة ومركبات للطرق الوعرة وعسكريين إلى مدينة يالطا الروسية في شبه جزيرة القرم لمساعدتها في مواجهة الفيضانات.

إقرأ المزيد
أنهار يالطا تخرج عن ضفافها وشلالات الأمطار تتواصل فوق أراضي القرم
أنهار يالطا تخرج عن ضفافها وشلالات الأمطار تتواصل فوق أراضي القرم

وكانت رئيسة إدارة يالطا، يانينا بافلينكو، قد طلبت من أسطول البحر الأسود المساعدة في مواجهة فيضانات الأنهار نتيجة الأمطار الغزيرة ما تسبب في ارتفاع منسوبها في المركز، حيث غمرت المياه بعض الأقبية وتسببت في شلل وسائل النقل العام.

وهطلت على المدينة في ليلة واحدة كميات تساوي معدل هطولها في شهر، ما تسبب في خروج المياه من ضفاف الأنهار وتدفق سيولها داخل المدينة.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا