أهالي بيتا يؤدون صلاة الجمعة عند مدخل بلدتهم ومواجهات مع القوات الإسرائيلية

أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية بأن أهالي بلدة بيتا أقاموا صلاة الجمعة عند مدخل القرية المغلق من قبل الجيش الإسرائيلي استعدادا لتظاهرات ضد إقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية.

وقالت المراسلة إن الجيش الإسرائيلي يقمع المتظاهرين في بلدة بيتا ويغلق كافة الطرق المؤدية لها.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت فجرا كافة الطرق المؤدية إلى قرية بيتا جنوب نابلس، بعد احتجاجات مستمرة في البلدة.

وجاء قرار الإغلاق، بعد ساعات على دعوة وجهتها لجنة التنسيق الفصائلي في بلدة بيتا، إلى اعتبار اليوم الجمعة، يوم تصعيد في الشوارع الرئيسية للقرية ومنع دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى سوق البلدة.

وقتل فجر أمس الخميس، الفتى أحمد زاهي داوود 16 عاما، إثر جروح أصيب بها خلال المواجهات في بلدة بيتا الأربعاء، حيث أصيب برصاصة في الرأس.

ويعد أحمد، رابع ضحية خلال شهر واحد، برصاص القوات الإسرائيلية على جبل صبيح في بيتا احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

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المصدر: RT

يافا ستيتي- الضفة الغربية