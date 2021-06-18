 
مباشر

أهالي بيتا يؤدون صلاة الجمعة عند مدخل بلدتهم ومواجهات مع القوات الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

أهالي بيتا يؤدون صلاة الجمعة عند مدخل بلدتهم ومواجهات مع القوات الإسرائيلية
RT
إغلاق مداخل بلدة بيتا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qn92

أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية بأن أهالي بلدة بيتا أقاموا صلاة الجمعة عند مدخل القرية المغلق من قبل الجيش الإسرائيلي استعدادا لتظاهرات ضد إقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية.

وقالت المراسلة إن الجيش الإسرائيلي يقمع المتظاهرين في بلدة بيتا ويغلق كافة الطرق المؤدية لها.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت فجرا كافة الطرق المؤدية إلى قرية بيتا جنوب نابلس، بعد احتجاجات مستمرة في البلدة.

وجاء قرار الإغلاق، بعد ساعات على دعوة وجهتها لجنة التنسيق الفصائلي في بلدة بيتا، إلى اعتبار اليوم الجمعة، يوم تصعيد في الشوارع الرئيسية للقرية ومنع دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى سوق البلدة.

وقتل فجر أمس الخميس، الفتى أحمد زاهي داوود 16 عاما، إثر جروح أصيب بها خلال المواجهات في بلدة بيتا الأربعاء، حيث أصيب برصاصة في الرأس.

ويعد أحمد، رابع ضحية خلال شهر واحد، برصاص القوات الإسرائيلية على جبل صبيح في بيتا احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

إقرأ المزيد
القوات الإسرائيلية تغلق كافة الطرق المؤدية إلى بلدة بيتا في نابلس
القوات الإسرائيلية تغلق كافة الطرق المؤدية إلى بلدة بيتا في نابلس

المصدر: RT 

يافا ستيتي- الضفة الغربية 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا