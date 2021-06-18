 
مباشر

وزيرا خارجية مصر وإسرائيل يتفقان على اللقاء قريبا

أخبار العالم العربي

وزيرا خارجية مصر وإسرائيل يتفقان على اللقاء قريبا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qn8w

ناقش وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لابيد، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري العلاقات بين القاهرة وتل أبيب خلال اتصال هاتفي.

إقرأ المزيد
إسرائيل تطلب من مصر منع دخول الإسمنت ومواد البناء إلى غزة
إسرائيل تطلب من مصر منع دخول الإسمنت ومواد البناء إلى غزة

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الاتصال ناقش العلاقات بين البلدين على المستويين السياسي والأمني وقررا البقاء على تواصل وتعاون مستمر واللقاء قريبا.

وكان وزير الخارجية المصري قد أكد في تصريحات سابقة أن مصر تتعامل مع أي حكومة حالية أو جديدة في إسرائيل من منطلق العلاقات الطبيعية بين الدول.

وأضاف سامح شكري: "الحكومة الإسرائيلية تتولى المسؤولية وفق الإرادة السياسية داخل إسرائيل، ونتعامل معها لدفع عملية السلام وتحقيق هدف فلسطين، وهو إقامة الدولة الفلسطينية، وحل الدولتين، وأن تكون القدس عاصمة فلسطين".

المصدر: jpost

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا