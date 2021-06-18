مصر.. خبير يعلق على تصريحات إثيوبيا بعد هجومها على الدول العربية

رد خبير المياه المصري نادر نور الدين، على بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي هاجمت فيه الدول العربية بعد دعمها لمصر والسودان في أزمة سد النهضة.

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ووجه خبير المياه المصري سؤالا إلى إثيوبيا قائلا: "نحن نرد على إثيوبيا نسألها عن أي استخدام منصف وعادل تتحدث وهل هذا يتضمن عدم ضمان أي حصة مائية من مياه النيل الأزرق لكل من مصر والسودان تساوي أو تقارب ما كان يصل إليهما قبل بناء سدها العملاق".

وتابع: "وهل الاستخدام العادل يتضمن تحويل النهر إلى بحيرة في دولة المنبع ويجعلها تقيم محبسا للمياه لتعطي ما تشاء وتمنع ما تشاء دون التزام مع الآخرين، وهل من الاستخدام العادل أن تنكر إثيوبيا أنها تستخدم فعليا 40 مليار متر مكعب من مياه النيل عبر بحيرة تانا التي ينبع منها النيل الأزرق وعشرة مليارات أخرى من سد تاكيزى على نهر عطبرة الفرع الثاني للنيل بإجمالي 50 مليارا".

وقال: "مقابل مياه النيل الأزرق البالغة 49 مليارا لمصر والسودان، وهل الاستخدام العادل لمياه النيل الأزرق يتحقق عبر سياسات منفردة للملء والتخزين وتجاهل شركاؤها في النهر فتحجز ما تشاء من مياه النيل الأزرق دون اعتبار لاحتياجات مصر والسودان، وهل من الاستخدام العادل والمنصف تجاهل وجود مياه أخرى في إثيوبيا طبقا لقانون الأمم المتحدة لتقاسم المياه المشتركة وكيف أن إثيوبيا لديها تسعة أنهار بالإضافة إلى ألف مليار مترا مكعبا من الأمتار أمطارا ومياه جوفية غنية مقابل نهر وحيد لبلد صحراوي تعاني من فجوة مائية عميقة مثل مصر، هل هذا هو الاستخدام المنصف والعادل".

ناصر حاتم -القاهرة

المصدر: RT