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لبنان.. إحباط عملية تهريب 480 ألف دولار أمريكي مزيفة عبر المطار (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. إحباط عملية تهريب 480 ألف دولار أمريكي مزيفة عبر المطار (فيديو)
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، أن عناصر فصيلة تفتيشات المطار تمكنت من إحباط عملية تهريب 480 ألف دولار أمريكي مزيفة.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إن الدولارات كانت مخبأة داخل أمتعة وذلك أثناء محاولة 3 مواطنين مغادرة الأراضي اللبنانية متوجهين إلى تركيا.

وذكرت أن المواطنين: و. خ. (مواليد عام 1994) وأ. أ. (مواليد عام 1998) اعترفا خلال التحقيق أن : م. م. (مواليد عام 1982) هو الرأس المدبر للعملية بالتنسيق مع أحد الأشخاص في تركيا.

المصدر: موقع قوى الأمن الداخلي

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