لبنان.. إحباط عملية تهريب 480 ألف دولار أمريكي مزيفة عبر المطار (فيديو)

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، أن عناصر فصيلة تفتيشات المطار تمكنت من إحباط عملية تهريب 480 ألف دولار أمريكي مزيفة.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إن الدولارات كانت مخبأة داخل أمتعة وذلك أثناء محاولة 3 مواطنين مغادرة الأراضي اللبنانية متوجهين إلى تركيا.

وذكرت أن المواطنين: و. خ. (مواليد عام 1994) وأ. أ. (مواليد عام 1998) اعترفا خلال التحقيق أن : م. م. (مواليد عام 1982) هو الرأس المدبر للعملية بالتنسيق مع أحد الأشخاص في تركيا.

إحباط عمليّة تهريب 480 ألف دولارًا أميركيًّا مزيّفة عبر مطار رفيق الحريري الدولي مخبّأة داخل أمتعة#قوى_الامن#لبنانhttps://t.co/aJH3GUii3Tpic.twitter.com/x67tNIRAPX — قوى الامن الداخلي (@LebISF) June 18, 2021

المصدر: موقع قوى الأمن الداخلي