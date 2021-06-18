 
مباشر

بعد ضجة بشأن قرار يخص الأطباء.. وزارة الصحة القطرية توضح الأمر

مجتمع

بعد ضجة بشأن قرار يخص الأطباء.. وزارة الصحة القطرية توضح الأمر
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qn6y

أوضحت وزارة الصحة العامة القطرية، أن المذكرة التي أصدرتها وأثارت جدلا " لا تمنع بأي حال من الأحوال الأطباء من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

إقرأ المزيد
قطر تسمح بعودة 80% من موظفي القطاعين العام والخاص للعمل من المكاتب
قطر تسمح بعودة 80% من موظفي القطاعين العام والخاص للعمل من المكاتب

وقال بيان بهذا الشأن: "نحن نشجع الأطباء في الواقع وندعمهم لاستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للتحدث عن الموضوعات الطبية التي تتعلق باختصاصاتهم".

ولفتت وزارة الصحة العامة القطرية إلى أنه "مع ذلك، تم تصميم المذكرة لتذكير جميع الأطباء في دولة قطر بأنه لا يجب الإعلان عن أي أجهزة أو معدات غير مرخصة للاستخدام في دولة قطر وعدم استخدام منصاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان حول المنتجات أو الخدمات غير الطبية، وعدم مشاركة أي معلومات أو بيانات سرية خاصة بالمريض".

وأرفقت وزارة الصحة القطرية بيانها بصورة من التعميم الذي كان أرسل "إلى جميع الممارسين الصحيين ومنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر"، وأثار جدلا في أوساط الأطباء.

يشار إلى أن التعميم المذكور قوبل بالاستغراب من قبل البعض وبتعليقات منتقدة، تساءل أصحابها عن دوافعه والجدوى منه.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا