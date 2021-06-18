بعد ضجة بشأن قرار يخص الأطباء.. وزارة الصحة القطرية توضح الأمر

أوضحت وزارة الصحة العامة القطرية، أن المذكرة التي أصدرتها وأثارت جدلا " لا تمنع بأي حال من الأحوال الأطباء من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

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وقال بيان بهذا الشأن: "نحن نشجع الأطباء في الواقع وندعمهم لاستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للتحدث عن الموضوعات الطبية التي تتعلق باختصاصاتهم".

📸| بعد منع الأطباء في #قطر من تقديم النصائح عبر وسائل التواصل الاجتماعي..



الدكتور حمد بن محمد الجابر:

" أنا لست مجرد إعلان " 👏🩺#شؤون_قطرناpic.twitter.com/9rwzXOHTOU — شؤون قطرنا 🇶🇦 (@Qattar_Affairs) June 15, 2021

ولفتت وزارة الصحة العامة القطرية إلى أنه "مع ذلك، تم تصميم المذكرة لتذكير جميع الأطباء في دولة قطر بأنه لا يجب الإعلان عن أي أجهزة أو معدات غير مرخصة للاستخدام في دولة قطر وعدم استخدام منصاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان حول المنتجات أو الخدمات غير الطبية، وعدم مشاركة أي معلومات أو بيانات سرية خاصة بالمريض".

وأرفقت وزارة الصحة القطرية بيانها بصورة من التعميم الذي كان أرسل "إلى جميع الممارسين الصحيين ومنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر"، وأثار جدلا في أوساط الأطباء.

في ظل الانفتاح الاعلامي العالمي ما فائدة منع الاطباء في قطر من تقديم النصائح والاعلانات في التواصل الاجتماعي ؟؟ آلاف الاطباء حول العالم لديهم حسابات ومواقع تواصل يقدمون خدماتهم واستشاراتهم دون رقيب أو حسيب . — عيسى النصر (@AlnassrEssa) June 16, 2021

يشار إلى أن التعميم المذكور قوبل بالاستغراب من قبل البعض وبتعليقات منتقدة، تساءل أصحابها عن دوافعه والجدوى منه.

المصدر: تويتر