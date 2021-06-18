للمرة الثانية خلال شهرين.. احتجاز بحارة أتراك على متن مركب صيد انتهك المياه الإقليمية المغربية

تحدثت وسائل إعلام مغربية عن احتجاز مركب صيد أجنبي على متنه 5 بحارة أتراك، إثر اختراقه للمياه الإقليمية .

إقرأ المزيد

وذكر موقع "زنقة 20" المحلي أن قارب دورية تابع لقوى الدرك البحري المغربي في ميناء المرسى جنوبي مدينة العيون، تمكن من توقيف مركب صيد أجنبي بعد انتهاكه المياه المغربية.

وأفيد بأن مركب الصيد مجهز بثلاثة محركات، وكان يحمل علم بوليفيا، فيما طاقمه يتكون من 5 بحارة يحملون الجنسية التركية.

ولفت الموقع الإخباري إلى أن شكوكا ثارت بعد عملية التفتيش لعدم "العثور على أي أثر للإسماك في عنابر السفينة الشيء الذي يطرح عدة علامات استفهام عن سبب هذا التواجد غير المشروع بالمياه ذات السيادة المغربية".

وقامت السلطات المختصة باعتقال أفراد الطاقم، واحتياز المركب في ميناء المرسى، وفتح تحقيق في الحادث.

ولفت الموقع الإلكتروني المغربي إلى أن الحادث يعد الثاني في غضون شهرين يتم فيه "ضبط أتراك على متن مراكب أجنبية مخترقة مياه السواحل الجنوبية".

المصدر: rue20.com