وزير لبناني يرفض المشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة تديره السفيرة الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزيرا لبنانيا رفض المشاركة في مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة، لأن السفيرة الإسرائيلية هي التي كانت تدير النقاش.

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وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى رفض المشاركة في نقاش ضمن المؤتمر السنوي الـ42 لمنظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) عبر الإنترنت، لأن سفيرة إسرائيل لمنظمات الأمم المتحدة في روما، ياعل روبنشتاين، كانت تدير المناقشات.

وتشغل روبنشتاين منصب نائبة رئيس المؤتمر الذي تشارك فيه الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة، وتدير مشاركة وزراء الدول في المؤتمر.

ولفتت الصحيفة إلى أن السفيرة الإسرائيلية، نقلت حق الكلام إلى عدة وزراء من دول إسلامية لا علاقات لإسرائيل معها، كالسعودية وأفغانستان والعراق وبنغلاديش وغيرهم، حيث عرض الوزراء وجهات نظر بلدانهم، إلا أن وزير الزراعة اللبناني رفض المشاركة في النقاش ولم يعرض موقف لبنان.

وكان المؤتمر، الذي بدأ في 14 يونيو الجاري، ناقش حالة الأغذية والزراعة في "تحويل النظم الزراعية والغذائية من الاستراتيجية إلى العمل"، وشارك فيه 500 ممثل من مختلف دول العالم.

المصدر: يسرائيل هيوم+ إسرائيل 24