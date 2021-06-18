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هزتان أرضيتان تضربان جنوب البحر الميت

أخبار العالم العربي

هزتان أرضيتان تضربان جنوب البحر الميت
Reuters
البحر الميت، الأردن، صورة من الأرشيف
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ضربت مساء أمس الخميس، هزتان أرضيتان خفيفتان منطقة جنوب البحر الميت ووداي عربة.

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وقال رئيس قسم مركز الزلازل الأردني في وزارة الطاقة غسان سويدان، إن "الهزتين وقعتا عند الساعة 7:55 و7:59 من مساء الخميس بالتوقيت المحلي، وكانت الهزة الأرضية الأولى بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، والثانية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر"، مؤكدا أن "أحدا لم يشعر بالهزتين".

ووفق وكالة أنباء "عمون" الأردنية، فإن الهزتين الجديدتين تأتيان عقب يومين على هزة أرضية أكثر قوة، حيث سجلت  4.1 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها وادي عربة.

المصدر: عمون 

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