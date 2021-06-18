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الاتحاد الأوروبي: بوريل يصل إلى بيروت السبت المقبل

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي: بوريل يصل إلى بيروت السبت المقبل
Reuters
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل
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أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى لبنان يومي السبت والأحد المقبلين.

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وبحسب بيان صادر عن بروكسل، فإن الزيارة تأتي "نيابة عن الاتحاد الأوروبي، في لحظة حرجة للغاية تعاني فيها البلاد من أزمات عدة"، وفي وقت "تحتاج فيه القيادة السياسية اللبنانية بشكل عاجل إلى تشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات رئيسية".

ولفت البيان إلى أن بوريل "سيقوم بإيصال رسائل مهمة إلى القيادة اللبنانية"، كما "سينقل تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة للغاية.

من المقرر أن يعقد المسؤول الأوروبي اجتماعات مع القادة السياسيين والعسكريين اللبنانيين، وكذلك مع منظمات من المجتمع المدني.

ويتضمن جدول الزيارة لقاءات مع رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

المصدر: آكي

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