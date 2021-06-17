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بغداد وطهران تؤكدان ضرورة دعم الاستقرار والسلام في المنطقة

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بغداد وطهران تؤكدان ضرورة دعم الاستقرار والسلام في المنطقة
Reuters KHALID AL-MOUSILY
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
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بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الأوضاع في المنطقة، وأكدا ضرورة دعم السلم والاستقرار الإقليميين.

وورد في بيان عن الخارجية العراقية أن "الوزيرين التقيا على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

وأضاف البيان أن "حسين أعرب عن رغبته في العمل على دعم وتعزيز العلاقات بين بغداد وطهران بما يعكس خصوصيتهما، واستراتيجيتهما".

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وأشار الوزير العراقي إلى "حرصه على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بالمرحلة المقبلة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من مذكرات تفاهم مع الحكومة الإيرانية".

من جهته أكد ظريف حرص بلاده على تعميق أواصر العلاقات بين البلدين، وأعرب عن شكره لمواقف العراق الرامية باتجاه الدفع بخيار التهدئة، وتجنب التصعيد بالمنطقة.

وبحسب البيان، فإن الجانبين تبادلا الرؤى، والأفكار حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، كما تباحثا في تطورات الأوضاع بالمنطقة، والتحديات التي تواجهها، وضرورة دعم السلام، والاستقرار من خلال تظافر جميع الجهود.

المصدر: RT

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