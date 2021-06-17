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رئيس المخابرات المصرية يتجول في شوارع طرابلس (صور)

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رئيس المخابرات المصرية يتجول في شوارع طرابلس (صور)
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اصطحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، في جولة شملت أبرز معالم مدينة طرابلس.

رئيس المخابرات المصرية يتجول في شوارع طرابلس (صور)
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الكشف عن تفاصيل زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى ليبيا
الكشف عن تفاصيل زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى ليبيا

وقام رئيس المخابرات المصرية بزيارة ميدان الشهداء وسط العاصمة، وتجولا في أزقة المدينة القديمة وسوق المشير.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رئيس المخابرات المصرية كامل، وتناول اللقاء تفعيل اللجنة الفنية المشتركة وتعزيز التعاون في كافة المجالات.

رئيس المخابرات المصرية يتجول في شوارع طرابلس (صور)

وأثنى المنفي على الدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أن العلاقة بين الشعبين الليبي والمصري تاريخية، وأن أمن مصر وليبيا واحد.

وحث المنفي على ضرورة عودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

كما دعا المنفي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

المصدر: RT

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