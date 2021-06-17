مصادر تكشف عن إجراءات الحكومة تجاه العمال المتطرفين في السكك الحديدية

نشر موقع "القاهرة 24" المصري تفاصيل الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد، تجاه عمال السكة الحديد المتطرفين والإخوان.

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وتأتي القرارات بعد إثارة وزير النقل المصري كامل الوزير، أزمة العاملين الإخوان والمتطرفين داخل الهيئة أمام النواب.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديد المتخذة تجاه العناصر الإخوانية والمتطرفة، نقل تلك الأشخاص أصحاب الأفكار المتطرفة والإثارية إلى أماكن غير حساسة وبعيدًا عن الوظائف المهمة داخل الهيئة، والموافقة على منح إجازة لمن يطلب منهم ذلك، وحال ارتكاب أحد منهم ما يعد مخالفة أو تجاوز يتم إحالته إلى التحقيق ووقفه على العمل فورا.

وفي وقت سابق، قال مصدر بالسكة الحديد إن المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أصدر قرارًا بنقل المهندس أحمد نصير، مدير مكتب رئيس الهيئة، إلى مكتب إدارة المشروعات التابعة للهيئة.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن القرار تم اتخاذه بعد ساعات قليلة من اجتماع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من قيادات ونواب الهيئة، إلى جانب عقد اجتماع مع شركة ايجفيراي لتجديدات وصيانة قضبان السكة الحديد.

وأشار المصدر إلى أن قرار النقل لم يستند إلى أي معلومات أو تفاصيل جديدة فيما يتعلق بأسباب النقل، مؤكدًا أنه جارٍ خلال الساعات القليلة إسناد مهام إدارة مكتب رئيس هيئة السكة الحديد إلى أحد المهندسين التابعين لهيئة السكة الحديد.

المصدر: القاهرة 24