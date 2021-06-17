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فرنسا تعقد اجتماعا دوليا لدعم الجيش اللبناني

أخبار العالم العربي

فرنسا تعقد اجتماعا دوليا لدعم الجيش اللبناني
Reuters
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تعقد وزيرة الدفاع الفرنسية في باريس، اليوم الخميس، اجتماعا دوليا عبر الفيديو لدعم الجيش اللبناني على خلفية الأزمة التي تهدد بانهياره، وفق ما أفادت مراسلتنا.

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ويشارك في الاجتماع إلى جانب وزيرة الدفاع الفرنسية وزيري دفاع إيطاليا ولبنان،  بالإضافة إلى 20 دولة ضمن مجموعة دعم لبنان، بينها الولايات المتحدة، الصين، روسيا، ودول خليجية،  كما أعرب الناتو عن استعداده لدعم الجيش اللبناني.

وبحسب مراسلتنا في باريس، فإن شكل المساعدات وحجمها فتقدر بعشرات ملايين اليوروهات، وتشمل الغذاء والطبابة وقطع الغيار والصيانة بالإضافة إلى الوقود ومستلزمات أساسية.

المصدر: RT

وفاء فكاني- باريس

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