مجلس وزراء الإعلام العرب يدعو لإطلاق حملات لدعم القدس ويخصص جائزة بذكرى انفجار مرفأ بيروت

وافق مجلس وزراء الإعلام العرب، على تخصيص جائزة بعنوان "جائزة بيروت للإنسانية" بالتزامن مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، داعيا لإطلاق حملات إعلامية طوال العام لدعم القدس.

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جاء ذلك ضمن قرارات أصدرها المجلس في ختام دورته الـ51، التي استمرت ليوم واحد حضوريا بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

ودعا المجلس الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الإعلامية إلى "إطلاق حملات إعلامية عربية على مدار العام بهدف مناصرة القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدفاع عن القدس"، كما دعا المجلس الجهات المعنية بالإعلام في الدول العربية إلى "منح الخبر الفلسطيني المساحة اللازمة وتسليط الضوء على الجرائم التي يقوم بها الاحتلال".

ورحب المجلس بمساهمة الكويت لتبني مشروع "موسوعة فلسطين المسموعة والمرئية"، والذي تقدمت به فلسطين.

ودعا المجلس فلسطين، إلى "موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بتفاصيل هذا المشروع لتعميمه على الدول الأعضاء بغية الإسهام في تعزيز الإنتاج الإعلامي العربي المشترك"، كما دعا فلسطين إلى "تقديم مقترح متكامل عن مشروع دليل مصطلحات القضية الفلسطينية لاستخدامه في وسائل الإعلام العربية المختلفة".

كما أكد مجلس وزراء الإعلام العرب مجددا "دعم مقترح السعودية المتعلق بتطوير استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية، مثل: غوغل، وفيسبوك، وأمازون، نتفلكس، بناء على دراسة أفضل النماذج الدولية في التعامل معها".

ورحب بمقترح فلسطين بتشكيل لجنة عربية برئاستها، للدفاع عن المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي.

ووافق المجلس على مقترح لبنان بتخصيص جائزة لمرة واحدة فقط بعنوان "جائزة بيروت للإنسانية"، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمأساة انفجار مرفأ بيروت، ودعا لبنان إلى تقديم تصور متكامل عن آليات وفئات الجائزة بالتنسيق مع إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط