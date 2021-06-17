الرئيس التونسي يدعو إلى مقاربة شاملة في معالجة الهجرة غير النظامية والتصدي للاتجار بالبشر

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، لا تقتصر على البعد الأمني وتتصدى لكل مظاهر الاتجار بالبشر في ضفتي المتوسط".

وخلال لقائه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في روما، أثنى سعيّد على "ما يجمع تونس بإيطاليا من روابط صداقة راسخة وتقاليد تعاون مثمر في عدة مجالات".

وجدد حرص تونس على مزيد من تعزيز هذه العلاقات وتنويعها وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الخارجية وتذليل كل الصعوبات التي قد تعترضها.

ودعا إلى "اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية لا تقتصر على البعد الأمني وتتصدى لكل مظاهر الاتجار بالبشر في ضفتي المتوسط".

من جانبه، جدد دراغي دعم بلاده لتونس في مسارها الديمقراطي، واستعدادها لمواصلة معاضدة تحركاتها لدى الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية المانحة من أجل تمويل برامج تنموية.

وأشار إلى تطلع إيطاليا إلى تعزيز شراكتها مع تونس في المجالات الاقتصادية والتجارية وفي ملف الهجرة.

المصدر: "موزاييك أف أم"