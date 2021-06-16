غضب في مصر بعد اعتداء جزار في القاهرة على سيدة مسنة بالضرب المبرح (فيديو)

تعرضت سيدة مسنة مصرية في القاهرة لاعتداء عنيف من قبل جزار في حادث أثار غضبا واسعا بين المصريين، بينما ألقت قوات الأمن القبض على المشتبه فيه.

ونشر رواد في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجزار الملتحي وهو يعتدي بالضرب المبرح على سيدة مسنة بوحشية، على سلم عقار بمنطقة السلام، مستغلا عدم قدرة زوجها المريض على الدفاع عنها.

وقال الناشطون إن هذا الشخص يعمل جزارا ويدعى الشيخ مصطفى ويقيم بمنطقة النهضة التابعة لقسم السلام، مطالبين بضبطه.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغا من سيدة تدعى نجلاء تقيم في منطقة النهضة بحي السلام، تتهم فيه جزارا بالاعتداء عليها وأولادها الصغار بسبب خلافات بينهما على محل يستأجره منها ويمتنع عن دفع قيمة إيجاره، ما اضطرها إلى إقامة دعوى قضائية ضده، والتي صدر فيها حكم لصالحها، فقام الجزار المستأجر بمضايقتها وأولادها بعد الحكم عليه.

وأوضحت المجني عليها، في البلاغ، أن الجزار حرض نجله لمضايقة ابنتها أثناء مرورها بالشارع، فطلبت منهما التوقف عن مضايقة طفلتها إلا أنهما توجها إلى شقتها وتعديا عليها بالضرب، ما أصابها بسحجات وكدمات وبعض الجروح نتيجة ضربه المبرح لها، مشيرة إلى تخوف الجيران منه وتهديده لهم بعدما قاموا بالتدخل والدفاع عنها أمامه في مرات سابقة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية مساء الأربعاء بأن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على الشخص المشتبه فيه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية