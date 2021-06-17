الولايات المتحدة تتعهد لمصر بتمويل للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية

أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص للمناخ جون كيري أن "بلاده تخطط لزيادة التمويل لمصر لمساعدتها على التحول إلى الطاقة الشمسية والتخلي عن الوقود الأحفوري".

وفي تصريح بعد اجتماعه بوزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، قال كيري إن "مصر رزقت بالشمس لتكون الدولة رقم واحد في العالم، في ما يتعلق باستخدام الطاقة الشمسية".

وأضاف أن "التحول إلى الطاقة المتجددة سيساعد مصر في خلق فرص عمل أيضا".

وأشار إلى أن "العالم مازال أمامه طريق طويل قبل أن يحقق الأهداف الدولية التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ في 2015".

المصدر: "أسوشيتدبرس"