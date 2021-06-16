 
مباشر

وسائل إعلام لبنانية: جنود إسرائيليون يطلقون قنابل الغاز في عديسة ومرجعيون

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام لبنانية: جنود إسرائيليون يطلقون قنابل الغاز في عديسة ومرجعيون
YouTube
محتجون لبنانيون قرب السياج الفاصب بين لبنان وإسرائيل قبالة بلدة عديسة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qmqu

أطلق جنود إسرائيليون قنابل دخانية مسيلة للدموع على مواطنين لبنانيين في منطقتين على حدود لبنان الجنوبية، حسبما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي يلقي قنبلة دخانية على المتظاهرين عند حدود بلدة العديسة اللبنانية
الجيش الإسرائيلي يلقي قنبلة دخانية على المتظاهرين عند حدود بلدة العديسة اللبنانية

وأفادت الوكالة بأن عددا من القنابل تم إطلاقها على مقهى كان يعج بالمواطنين على طريق عام قرب بلدة عديسة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، موضحة أن الحادث وقع أثناء قيام العسكريين بصيانة الكاميرات المثبتة على الجدار الفاصل في المنطقة.

وأضافت أن العسكريين الإسرائيليين أطلقوا قنبلتين أخريين على راع في سهل مرجعيون.

من جهتها ذكرت قناة "المنار" اللبنانية أن القنابل تم إطلاقها أثناء "قيام شبان برمي الحجارة على عمال صيانة صهاينة" كانوا يثبتون كاميرات في أعلى الجدار عند الطريق الشرقي لعديسة

وفي مايو الماضي شهدت منطقة عديسة توترا بين العسكريين الإسرائيليين ونشطاء لبنانيين متضامنين مع الفصائل الفلسطينية خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة.

المصدر:وسائل إعلام لبنانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا