وزير الخارجية المصري: اختيار الحكومة الإسرائيلية الجديدة شأن داخلي ونتطلع لاستمرار رعاية السلام

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن اختيار الحكومة الإسرائيلية الجديدة شأن إسرائيلي داخلي، مشيرا إلى تطلع بلاده للتواصل المستمر معها، من أجل استمرار رعاية مصر لعملية السلام.

إقرأ المزيد

وأضاف شكري خلال لقاء وزير خارجية لوكسمبورغ أن داخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مجموعة من التوجهات المتنوعة، ونتطلع أن تتخذ هذه الحكومة القرارات الصعبة والشجاعة التي تسهم فى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن تكون دول المنطقة في سلام دائم.

وكان وزير الخارجية المصري قد أكد في تصريحات سابقة أن مصر تتعامل مع أي حكومة حالية أو جديدة في إسرائيل من منطلق العلاقات الطبيعية بين الدول.

وأضاف سامح شكري: "الحكومة الاسرائيلية تتولى المسؤولية وفق الإرادة السياسية داخل إسرائيل، ونتعامل معها لدفع عملية السلام وتحقيق هدف فلسطين، وهو إقامة الدولة الفلسطينية، وحل الدولتين، وأن تكون القدس عاصمة فلسطين".

المصدر: RT