الصين ترفض وتستنكر البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحقها

أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أنها "ترفض وتستنكر البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي ينتقدها".

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في إفادة صحفية دورية، إن "الحكومة الصينية تعارض بشدة أي دولة تفرض مطالبها على دول أخرى".

وجاء ذلك بعد أن تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتعاون في مجموعة من القضايا العالمية، بما في ذلك التعامل مع الصين.

المصدر: "رويترز"