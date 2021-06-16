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الصين ترفض وتستنكر البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحقها

أخبار العالم العربي

الصين ترفض وتستنكر البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحقها
Reuters Aly Song
العلم الصيني والعلم الأمريكي
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أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أنها "ترفض وتستنكر البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي ينتقدها".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية،  تشاو لي جيان، في إفادة صحفية دورية، إن "الحكومة الصينية تعارض بشدة أي دولة تفرض مطالبها على دول أخرى".

وجاء ذلك بعد أن تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتعاون في مجموعة من القضايا العالمية، بما في ذلك التعامل مع الصين.

المصدر: "رويترز"

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