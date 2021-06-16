وفا: الجيش الإسرائيلي يقتل سيدة فلسطينية سلكت طريقا عسكريا بالخطأ

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه قتل فلسطينية برصاص جنوده شمال القدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق النار على فلسطينية اتهمها بأنها حاولت "تنفيذ عملية دهس وطعن"، بالقرب من حزما قرب مدينة رام الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وردت تقارير أولية عن محاولة تنفيذ عملية طعن ودهس مزدوجة بالقرب من حزما قرب رام الله، وتم تحييد الفتاة المنفذة في المكان".

ولم ترد أية تفاصيل أخرى في البيان حول هذه العملية.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مواطنة لم تعرف هويتها بعد، كانت تقود مركبتها عند مدخل بلدة حزما، وسلكت بالخطأ شارعا "عسكريا" شرعت إسرائيل بشقه منذ أسبوع.

المصدر: RT+وفا