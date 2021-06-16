قرار "مفاجئ" من الجيش الإسرائيلي يتعلق بدخول منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية

أكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن الجيش الإسرائيلي قرر الكف عن دخول منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بهدف مسحها وجمع معلومات استخبارية.

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وأشارت "مكان" إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار "إدراكا من السلطات العسكرية بأن هذا الإجراء يلحق الضرر أكثر مما يجدي نفعا، ناهيك عن وجود وسائل تكنولوجية تجعله غير ضروري".

ووفق هذا القرار، لن يسمح لقوات أمنية بدخول منازل الفلسطينيين من الآن فصاعدًا، الا لغرض اعتقال مطلوبين او البحث عن وسائل قتالية.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"