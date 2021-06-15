الحوثيون يعلقون على تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن

علقت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد مارتن غريفيث، التي اتهمها فيها "برفض وقف إطلاق النار إلا بعد التوصل لاتفاقات حول ميناء الحديدة".

وكتب محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للحركة في تغريدة عبر "تويتر": "غريفيث أبقاه العدوان فارس يسابق خارج المضمار، حتى ذهب لإيقاف جريمتي العدوان والحصار على الشعب اليمني، من شاقوص (نافذة) تنضير الناشطين، تاركا الحلول الجدية والواقعية التي لا تقبل تعليب جرائم انتهاك القانون والأعراف الدولية للمساومة بها، وتقديمها كحلول سحرية تنسي نتن جرائم انتهاكها".

غريفيث ابقاه العدوان

فارس يسابق خارج المضمار

حتى ذهب لايقاف جريمتي العدوان والحصارعلى الشعب اليمني

من شاقوص تنضير الناشطين وعمل باهتمام به

تاركاالحلول الجديةوالواقعية

التي لاتقبل تعليب جرائم انتهاك القانون والاعراف الدولية

للمساومة بها

وتقديمهاكحلول سحرية تنسي نتن جرائم انتهاكها pic.twitter.com/ZqtetVnSjw — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 15, 2021

وكان غريفيث اتهم الحوثيين في جلسة لمجلس الأمن الدولي، برفض وقف إطلاق النار على صعيد البلاد وبدء مفاوضات سلام "إلا بعد التوصل لاتفاقات حول استخدام ميناء الحديدة ومطار صنعاء، المدينة الخاضعة لسيطرتهم".







المصدر: RT