المغرب يسجل 476 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، عن تسجيلها 476 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الاثنين.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 476، مقارنة مع 270 الأحد و109 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 524475 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 3464 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 4 وفيات جديدة جراء المرض خلال يوم، مقابل 4 الأحد و2 الاثنين، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9217 بنسبة فتك عند مستوى 1.8%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 354 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 511794 بنسبة تعاف بلغت تتجاوز 97%.

المصدر: "وكالة المغرب العربي للأنباء"