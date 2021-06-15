القضاء المصري يصدر قرارا في قضية تعرية سيدة اعتذر لها السيسي عام 2016

عاقبت محكمة جنايات المنيا في مصر، 10 متهمين في أحداث تخريب وعنف وحرق منازل مواطنين أقباط وتعرية سيدة عام 2016.

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وقال مصدر قانوني، إن من بين المتهمين الـ10 المحكوم عليهم بالسجن، اثنين سبق وجرت محاكمتهما في واقعة تعرية سيدة الكرم سعاد ثابت، وهما الشقيقان نظير وعبدالمنعم إسحاق، فيما تم تبرئة والدهما إسحاق، من قضية الشغب والتخريب والحرق التي أصدرت المحكمة حكمها فيها اليوم.

يذكر أن تلك الواقعة تعود إلى مايو من عام 2016، بوقوع مشاجرة وأعمال عنف بين مسلمين وأقباط، داخل قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، بسبب إشاعة وجود علاقة بين شاب مسيحي وربة منزل، في أعقاب ذلك توجهت سيدة مسنة إلى قسم الشرطة لتحرر بلاغا ضد عدد من الأشخاص تتهمهم بتجريدها من ملابسها في الشارع، على مرأى ومسمع من الجميع، وجرى إحالة ثلاثة متهمين هم: نظير إسحاق وشقيقه عبد المنعم ووالدهما إلى المحاكمة الجنائية، حيث أصدرت المحكمة حكما غيابيا عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة.

عقب ذلك أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ «سيدة الكرم»، ثم قدمت هيئة الدفاع عن المجني عليها تظلمًا أمام محكمة الجنايات بالمنيا، للمطالبة بإعادة التحقيقات وتم قبول التظلم لإعادة مداولة القضية.

وحرّرت سيدة تدعى سعاد ثابت، ربة منزل، محضر شرطة اتهمت فيه آخرين، بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها أمام منزلها وحرق المنزل بحسب ما جاء فى محضر الاتهام، وقررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في الواقعة لعدم كفاية الأدلة، ثم قدمت هيئة الدفاع عن المجني عليها تظلمًا أمام محكمة الجنايات بالمنيا، للمطالبة بإعادة التحقيقات وتم قبول التظلم لإعادة مداولة القضية.

وقال السيسي آنذاك إن ما حدث للسيدة المصرية "لا يليق أن يحصل في مصر، أو يتكرر مرة ثانية، أي حد هايغلط هايتحاسب، أرجو أن السيدة المصرية متاخدش على خاطرها... لا نقبل أبداً أن يتكشف سترنا بأي شكل ولأي سبب من الأسباب، محدش يقدر يفرق بين المصريين وبعضهم، والقانون يأخذ مجراه على أي عدد، كلنا نتحاسب، اللى يغلط يتحاسب".

ويأتي القرار بعدما أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بدراسة أوجه الطعن في حكم براءة المتهمين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية