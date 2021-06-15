انطلاق مسيرة الأعلام للمستوطنين في القدس وسط توتر شديد يسود المدينة

انطلقت في مدينة القدس مسيرة الأعلام لليمين الاسرائيلي المتطرف وسط حالة من التوتر الشديد تسود المدينة.

وانطلق المشاركون في المسيرة من مبنى وزارة "المعارف"، حيث من المقرر ان يتوجهوا إلى باب العامود دون أن يدخلوا إلى البلدة القديمة، على أن يتوجهوا بعد ذلك إلى باب الخليل، ومن ثم إلى حائط البراق.

ودعت الفصائل الفلسطينية إلى "يوم غضب" ضد المسيرة. وأقر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد عومير بارليف المسيرة. وقال إن الشرطة مستعدة بشكل جيد.

يتبع..