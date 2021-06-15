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الكاظمي: لا نقبل بتحول الفقراء ورواتبهم مادة دسمة تستغل في الانتخابات

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الكاظمي: لا نقبل بتحول الفقراء ورواتبهم مادة دسمة تستغل في الانتخابات
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس  الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، رفضه لما أسماه "استغلال" الفقراء ورواتبهم في الانتخابات التي ستجري في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "هذه الحكومة مهنية ومن سيستخدم الوزارات لأغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق".

وأضاف: "هناك شكاوى على إجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشبهات باستغلال لأغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية وسنتحقق من هذه الشكاوى".

وتابع الكاظمي: "لا نقبل بأن تتحول شريحة الفقراء وقوتهم ورواتبهم مادة دسمة واستغلال للانتخابات".

 

 

المصدر: RT

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