الشرطة الإسرائيلية تجبر التجار في منطقة باب العامود على إغلاق محالهم (فيديو)

أفادت مراسلتنا في القدس، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة الإسرائيلية، أجبرت التجار في شارع المصرارة في منطقة باب العامود على إغلاق محالهم، قبيل بدء "مسيرة الأعلام" للمستوطنين.

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وقال تاجر فلسطيني في شارع المصرارة في منطقة باب العامود لـRT، إن الشرطة الإسرائيلية أخبرتهم بأنه يمنع أن يبقى في المحل أكثر من شخص واحد وأنه "يجب الإغلاق عند الساعة الخامسة عصرا بالتزامن مع توقيت بداية مسيرة الأعلام للمستوطنين". ولدى سؤاله عن هذه الإجراءات التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية قال: "هذا الشيء يعتبر همجيا وعنصرية والبلد يعيش في وضع صعب من الناحية الاقتصادية والسياسية وغيرها".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا في منطقة باب العامود، كما نشرت وحدة إسرائيلية خاصة في المنطقة.

وبالرغم من "الغضب العارم" لدى الفصائل الفلسطينية، تنطلق اليوم مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس، للقوميين اليهود المتطرفين، في خطوة تخاطر بتأجيج التوتر مع الفلسطينيين.

وكشفت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنها أتمت استعداداتها لتأمين "مسيرة الأعلام" بمشاركة نحو 2500 عنصر، والتي ستكون حوالي الساعة الـ05:30 من عصر اليوم.

المصدر: RT