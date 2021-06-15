مجموعة الدول السبع تعلن دعمها لـ"سيادة" العراق وإجراء الانتخابات المقبلة

أعلنت مجموعة الدول السبع (G7)، اليوم الثلاثاء، دعمها لـ"سيادة العراق ووحدة أراضيه"، فيما أكدت تأييدها للمراقبة الأممية للانتخابات التشريعية العراقية التي ستجري في أكتوبر المقبل.

ونشرت السفارة البريطانية في بغداد، بيانا للمجموعة، جاء فيه: "نشيد بقوات الأمن العراقية، بضمنها قوات البيشمركة في كردستان، وكذلك بالحكومة العراقية في نجاحها ضد داعش، ونؤكد استمرار الدعم لتلك الجهود، بما في ذلك تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة".

وأضاف البيان: "ندعم سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه".

وأعربت المجموعة عن تأييدها لقرار مجلس الأمن رقم 2576 ودعوته لاشراك مراقبين دوليين في مراقبة الانتخابات البرلمانية، للمساعدة في ضمان إجراء "انتخابات حرة ونزيهة" في أكتوبر المقبل.

وشجعت الدول السبع، العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة.

المصدر: RT