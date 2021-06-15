غزة.. إصدار حكم جديد بالإعدام ومطالبة حقوقية بوقفه

أصدرت محكمة بداية غزة، أمس، حكما بالإعدام بحق مواطن من سكان مدينة غزة، يبلغ من العمر 32 عاما، بعد إدانته بتهمة القتل المتعمد، بحسب ما أفاد مركز "الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان".

وطالب مركز الميزان في بيان "بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل، والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيدا لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة".

وقال البيان إنه "بهذا الحكم يرتفع مجموع أحكام الإعدام منذ بداية العام الحالي 2021، وحتى وقت إصدار البيان إلى 5 أحكام، صدرت جميعها في قطاع غزة، وهو الـ23 منذ انضمام فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات فلسطين الناشئة عن الانضمام في 18/3/2019".

وذكر المركز أنه "يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، ويعبر عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة، كونها عقوبة سالبة للحياة ولا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، كما أنها لم تحقق الردع، فضلا عن أنها تخالف التزامات فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق بالعهد".

المصدر: "عرب48"