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خبير مصري يكشف عن مقترح إثيوبي بشان سد النهضة

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خبير مصري يكشف عن مقترح إثيوبي بشان سد النهضة
Reuters
سد النهضة
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كشف أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس الشراقي، أن إثيوبيا تريد إعادة توزيع حصص نهر النيل من جديد، بين دول حوض النهر.

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وأضاف الشراقي قاصدا إثيوبيا: "عايزة تدخلنا متاهات جديدة تاخد 10 سنين مفاوضات".

وتحدث أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، عن آخر تطورات أزمة سد النهضة، قائلا: "التخزين الثاني لسد النهضة يبدأ بعد أسبوعين من الآن، ورغم أنه ضعيف، إلا أنه مرفوض تماما بدون حدوث أي توافق حول قواعد وتشغيل سد النهضة".

ولفت إلى أن "إثيوبيا تماطل من أجل إضاعة الوقت لفرض الأمر الواقع في مفاوضات سد النهضة"، مضيفا أن "حكومة أبي أحمد (رئيس وزراء إثيوبيا) ضعيفة للغاية، وتستغل أزمة سد النهضة لكي تغطي على مشاكلها في الداخل".

وأشار إلى أن "الدبلوماسية المصرية تفرض حصارا قويا جدا على إثيوبيا، ومن المتوقع أن تصدر جامعة الدول العربية بيانا قويا لدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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