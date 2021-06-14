صحيفة: إدارة بايدن تخطط لتعيين هادي عمرو قنصلا عاما للشؤون الفلسطينية

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لتعيين مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، قنصلا عاما للشؤون الفلسطينية.

وأكدت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن "عمرو سيشغل منصب القنصل الأمريكي في القنصلية الأمريكية في مدينة القدس، والتي أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن نهاية الشهر الماضي عن إعادة فتحها".

من جانبها لم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أو تنفي تعيين عمرو، ولم تعلق على ما إذا كان بلينكن ناقش إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس خلال مكالمته مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد".

ويعتبر عمرو شخصية رئيسية وراء سياسات إدارة بايدن تجاه إسرائيل وفلسطين، بما يشمل إعادة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين دون قيد أو شرط (المساعدات التي تم تقليصها في فترة إدارة دونالد ترامب).

كما تم إرساله من قبل الإدارة الأمريكية لتسهيل خطوات التهدئة خلال التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

المصدر: I24