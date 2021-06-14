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رجل الأعمال المصري أحمد هيكل يكشف سبب منعه من السفر خارج مصر

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رجل الأعمال المصري أحمد هيكل يكشف سبب منعه من السفر خارج مصر
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قال رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية أحمد هيكل، إنه وجد اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر خلال سفره للسودان مساء أمس.

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وأضاف هيكل أن الإدارة القانونية لشركة القلعة تقصت سبب المنع، فتبين أنه بسبب صدور حكم قضائي غيابي أول درجة فى نزاع تجاري بحت، خاص بقضية شيك بقيمة 4 مليون دولار.

وكشف هيكل عن أنه سيتم الاستشكال على الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسداد، وتنتهي القضية في أسرع وقت.

المصدر: "الشروق"

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