غرق عشرات المهاجرين قبالة السواحل اليمنية

ذكر مسؤولون من الأمم المتحدة واليمن اليوم الإثنين أن زورقا غرق قبالة ساحل اليمن قبل يوم ويعتقد أن نحو مائتي مهاجر، معظمهم من القرن الأفريقي، في عداد المفقودين.

ونقلت صحيفة "الأيام" اليمنية عن مصادر "محلية وأمنية" أن قارب صيد كان يقل نحو 400 مهاجر كانوا قادمين من الساحل الإفريقي اصطدم بسفينة في عرض البحر، ما أدى إلى غرقه، أمام سواحل رأس العارة اليمنية في ساعة متأخرة من مساء أمس.

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وذكر مسؤول من المنظمة الدولية للهجرة أن الزورق كان يحمل نحو مائتي شخص معظمهم أفارقة وبعض اليمنيين.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك ضحايا غرقى أو إذا ما كان أي من المهاجرين قد أنقذ. لكن المسؤول قال إن ركاب الزورق مفقودون.

وقد غادر الزورق جيبوتي في نهاية الأسبوع وغرق قبالة منطقة رأس العارة في محافظة لحج جنوبي اليمن، وفقا لعبد ربه المحولي، الرئيس السابق لمديرية رأس العارة ونائب وزير التعليم الحالي في الحكومة المعترف بها دوليا.

المصدر: "الأيام" اليمنية + AP