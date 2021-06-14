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الحوثيون يعلنون استهداف موقع عسكري بمطار أبها الدولي في السعودية ويؤكدون إصابته "بدقة"

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الحوثيون يعلنون استهداف موقع عسكري بمطار أبها الدولي في السعودية ويؤكدون إصابته
Reuters Khaled Abdullah
عناصر من جماعة "الحوثي" اليمنية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الاثنين، استهداف موقع عسكري بمطار أبها الدولي في السعودية بطائرة مسيرة نوع "قاصف 2K"، مؤكدة أن الإصابة كانت "دقيقة".

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع: "نفذ سلاح الجو المسير عصر اليوم الاثنين، عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K استهدفت موقعا عسكريا مهما، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا العزيز".

المصدر: RT

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