سوريا .. محاولة استهداف مسؤول "بعثي" في درعا .. ومقتل عسكري

قتل أحد أفراد الهندسة أثناء محاولة تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة مسؤول محلي في "حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم في درعا بجنوب سوريا

وذكرت صفحة حزب البعث أن مجهولين استهدفوا سيارة أمين شعبة مدينة درعا للحزب، عصام المسالمة، "بعبوة ناسفة من النوع الارتجاجي، بين حيي القصور والسبيل" في المدينة.

وقال إعلام الحزب إنه "تم التعامل مع العبوة عبر تفجيرها عن بعد"، وأضاف أن التفجير "أسفر عن استشهاد أحد عناصر الهندسة أثناء قيامه بمهامه في التعامل مع العبوة، إضافة لوقوع أضرار مادية بالسيارة جراء احتراقها، فيما سارع عناصر فوج الاطفاء بدرعا للتعامل مع الحريق"

وذكرت أن "البطل الذي ارتقى أثناء واجبهه الوطني في التعامل مع العبوة هو أحمد زكريا قدور، من مرتبات الفرقة 15 في الجيش العربي السوري"

بينما نقلت وسائل الإعلام الحكومية عن قائد الشرطة في درعا أن أحد أفراد الهندسة قتل "أثناء تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة قرب مدرسة أحمد منصور في حي السبيل" الواقع بدرعا المحطة.

ويعد الحي أحد الأحياء الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

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وتتكرر حوادث العبوات الناسفة في هذه المدينة، وكانت القوات السورية فجرت أمس عبوة كانت مزروعة قرب المدرسة الشرعية في حي الكاشف بالمدينة، دون إصابات، حسبما ذكرت صفحات محلية إخبارية.

وكانت المدينة شهدت مطلع الشهر الجاري انفجار عبوة كانت مزروعة في حي شمال الخط، كما انفجرت عبوة قرب المجمع الحكومي، دون أن تسجل أي خسائر بشرية.

المصدر: وسائل إعلام سورية