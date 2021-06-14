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السلطات العراقية تستخرج رفات 123 مدنيا قتلهم "داعش" قبل سنوات

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية تستخرج رفات 123 مدنيا قتلهم
AFP
مقبرة جماعية في محافظة نينوى
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، رفع رفات 123 شخصا من ضحايا تنظيم "داعش" قتلوا قبل سنوات على يد عناصر التنظيم في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وجرت عملية استخراج الرفات في منطقة (بادوش) حيث السجن الشهير الذي هرب منه مقاتلو التنظيم مع سيطرته على مدينة الموصل في العاشر من يونيو 2014.

وقال محافظ نينوى في مؤتمر صحفي عقده خلال عملية استخراج الرفات: "ثمة 45 مقبرة جماعية منتشرة على امتداد الخارطة الإدارية للمحافظة".

وأضاف: "نريد كل الجهود سواء كانت دولة أو جهود محلية سبيل التعرف عليها".

وبين فترة وأخرى تكتشف السلطات العراقية مقابر جماعية لضحايا تنظيم "داعش" الذي سيطر لنحو ثلاث سنوات على ثلاث محافظات عراقية.

 

المصدر: RT

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