البيت الأبيض: حلف الأطلسي سيطرح مبادرات أمنية "طموحة"

قال البيت الأبيض يوم الأحد، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيطلق "مبادرات طموحة" قبل قمة الغد لضمان الحفاظ على أمن الحلف حتى عام 2030 وما بعده.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له أن الأعضاء الثلاثين سيتفقون على مراجعة "المفهوم الإستراتيجي" للحلف الذي سيقود "نهجه في بيئة إستراتيجية متطورة تشمل السياسات والتصرفات العدائية لروسيا والتحديات التي تشكلها الصين لأمننا، وازدهارنا، وقيمنا المشتركة والتهديدات العابرة للحدود ومنها الإرهاب، والتهديدات الإلكترونية والتغير المناخي".

وذكر البيان أن المفهوم الإستراتيجي الجديد سيطرح للموافقة عليه في قمة حلف الأطلسي العام المقبل.

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق أنه من المتوقع أن يشمل المفهوم الإستراتيجي لحلف الأطلسي، ولأول مرة، "الصعود العسكري الصيني كتحد للحلف".

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بروكسل لحضور القمة التي تتناول عدة قضايا منها التغير المناخي وأفغانستان والتكنولوجيا الجديدة.

المصدر: "رويترز"