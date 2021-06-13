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لبنان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش ومجموعة من المطلوبين في بعلبك

أخبار العالم العربي

لبنان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش ومجموعة من المطلوبين في بعلبك
Reuters MOHAMED AZAKIR
عناصر من الجيش اللبناني
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أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، باندلاع اشتباكات عنيفة بين مطلوبين من آل جعفر ودورية للجيش خلال تنفيذها عملية دهم في حي الشراونة في بعلبك، شمال شرق البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى سماع أصوات قذائف صاروخية في الاشتباكات الدائرة بين الجيش والمطلوبين.

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لبنان.. اشتباكات بين الجيش وشبان من آل المقداد في البقاع بعد مقتل أحد المهربين
لبنان.. اشتباكات بين الجيش وشبان من آل المقداد في البقاع بعد مقتل أحد المهربين

واندلعت اشتباكات مسلحة مساء السبت، بين الجيش اللبناني وشبان من آل المقداد عند مفرق بلدتي يونين - مقنة في البقاع، بعد مقتل أحد مهربي المحروقات في عملية للجيش.

 

المصدر: "النهار" + RT

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