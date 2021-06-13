"حماس": الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستحافظ على "سياسة القتل" وتعاملنا معها لن يتغير

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها لا تتوقع أي تغيير في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بعد أن منح الكنيست ثقته لحكومة جديدة.

وكتب المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تغريدة: "لا نعول على أي تغيير في حكومات الاحتلال فهي موحدة على سياسة القتل ومصادرة الحقوق الفلسطينية، وسقوط نتنياهو هو أحد التداعيات المتلاحقة لانتصار المقاومة في معركة سيف القدس".

لا نعول على أي تغيير في حكومات الإحتلال، وهي موحده على سياسة القتل ومصادرة الحقوق الفلسطينية وسقوط #نتنياهو هو أحد التداعيات المتلاحقة لإنتصار #المقاومة في معركة #سيف_القدس .#فلسطين — DR. SAMI ABU ZUHRI (@SamiZuhri) June 13, 2021

من جهته، قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن تكرار العملية الانتخابية الإسرائيلية "دليل على عمق الأزمة السياسية التي يعيشها هذا الكيان بالتوازي مع أزماته العسكرية والأمنية المتواصلة، كنتيجة لقوة وتأثير الفعل المقاوم الفلسطيني، وثبات وصمود شعبنا".

وأضاف أنه "أيا كان شكل الحكومات الإسرائيلية، لن يغير من طبيعة تعاملنا معه ككيان احتلالي استيطاني يجب مقاومته وانتزاع حقوقنا منه وبكل السبل، وأشكال المقاومة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة".

المصدر: RT