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ردا على "المكافأة" الأمريكية.. "المقاومة العراقية" تخصص مكافأة للإبلاغ عن ضباط الـCIA والموساد

أخبار العالم العربي

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أعلنت "المقاومة العراقية"، اليوم الأحد، عن تخصيص مكافأة مالية للأشخاص الذين يبلغون عن ضباط الـCIA والموساد في العراق.

وذكرت في بيان صحفي: "دعما وإسنادا لتوجه المقاومة العراقية في تثبيت أمن وسيادة البلاد، وتخليصا لأبناء شعبنا العزيز من وحشية الاحتلال الأمريكي والدور الإجرامي الصهيوني، نعلن عن مكافأة مالية كبيرة للذين يدلون بمعلومات تخص ضباط الـ CIA والموساد الإسرائيلي".

وأضافت، أن "المكافأة تشمل أيضا الذين يبلغون عن البعث الصدامي وعناصر داعش الوهابية المرتبطة بأجهزة مخابرات الأعداء المتواجدين في الأرض العراقية، على أن يتم التثبت من ذلك بأدلة قاطعة وقانونية، لينالوا جزاء ما كانوا يعملون".

وقبل أيام أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تخصيص مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية الأميركية في العراق.

 

المصدر: RT

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