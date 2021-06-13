السعودية.. السديس يكرم رجل الأمن في واقعة "منبر الحرم"

كرم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الأحد، رجل الأمن السعودي الذي نجح في منع رجل من اعتلاء منبر الحرم المكي.

ونشرت الرئاسة صورة تجمع الرئيس العام، الشيخ عبدالرحمن السديس، مع الوكيل رقيب، محمد بن علي الزهراني، خلال تسلمه درعا تذكاريا.

الرئيس العام يكرم رجل الأمن في واقعة المنبر

https://t.co/GSKULJtLlGpic.twitter.com/VkHvZl1CQc — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 13, 2021

وكان الزهراني، وهو أحد منسوبي قوة الحج والعمرة، يقف مع رجال أمن آخرين بالقرب من منبر الحرم المكي، بينما كان الإمام يلقي خطبة الجمعة يوم 21 أيار مايو الماضي، عندما اندفع أحد المصلين نحو المنبر.

لكن الزهراني استطاع اعتراض الرجل ومنعه من الوصول للمنبر، وسيطر عليه لحين وصول باقي زملائه.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إن السديس شكر الزهراني "على حسه الأمني العالي وحماية أمن المسجد الحرام".

المصدر: الرئاسة العامة لشؤون الحرمين