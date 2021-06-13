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مصر.. بيان عاجل حول وجود أزمة في أجهزة مضخات الأنسولين للأطفال

أخبار العالم العربي

مصر.. بيان عاجل حول وجود أزمة في أجهزة مضخات الأنسولين للأطفال
Reuters
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تقدم عضو مجلس النواب المصري، محمود بدر، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، موجه إلى وزيرة الصحة هالة زايد، بسبب وجود أزمة في أجهزة مضخات الأنسولين للأطفال.

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وقال بدر في بيانه العاجل إنه "صدر قرار هيئة التأمين الصحي لعدد كبير من الأطفال بالموافقة للحصول على جهاز مضخة الأنسولين، والذي يجنب الأطفال قياس السكر كل ساعتين وهو ما يؤثر عليهم نفسيا وعضويا، حيث إن الجهاز يعمل كبديل للحقن، ولكن رغم صدور القرار فلم يتم تسليم الأجهزة حتى الآن".

وأضاف أنه "لا يعرف سبب التأخير في تسليم هذه الأجهزة على الرغم من عشرات الشكاوى التي تقدم بها وتقدم بها الأهالي لحالات تعلمها وحالات لا تعلمها".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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