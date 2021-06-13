المغرب.. إحباط عملية تهريب حوالي 2.5 طن من "حشيشة الكيف"

تمكنت القوات الأمنية المغربية من إحباط عملية تهريب حوالي طنين ونصف من مخدر "الشيرا" (حشيشة الكيف)، كانت على متن شاحنة لنقل البضائع، قرب مدينة المحمدية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيان لها إنه "تم توقيف سائق الشاحنة بالقرب من مدينة المحمدية عندما كان يحاول تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا بين مدينتي طنجة وأكادير، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل الشاحنة عن حجز طنين و490 كيلوغرام من المخدر، كانت ملفوفة ومعبأة بشكل دقيق ضمن تجويفات صناديق ومكعبات خشبية".

وأضافت أنه "تم الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه، البالغ من العمر 59 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية".

وأشارت إلى أن "الأبحاث والتحريات لا زالت جارية لتوقيف باقي المتورطين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".

المصدر: "هسبريس"