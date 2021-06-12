المنفي وتشاووش أوغلو يبحثان تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يوم السبت، وفدا تركيا يزور العاصمة الليبية طرابلس برئاسة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وحضر اللقاء، وفق بيان للمجلس الرئاسي، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير الداخلية خالد مازن.

وأكد المنفي خلال اللقاء على "عمق العلاقات التاريخية بين البلدين"، مشيرا إلى أهمية "تعزيز فرص التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتناول اللقاء مخرجات ونتائج اللقاءات السابقة "بدءا من زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى تركيا في مارس الماضي، وما تلاها من زيارات بين البلدين".

من جانبه، أكد الوفد التركي على "استمرار التعاون في مجالات تدريب المؤسسات الأمنية والشرطية، وإزالة الألغام، إلى جانب التعاون في ملفات الحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة".

كما بحث الجانبان "مؤتمر برلين ودعم المسار السياسي، وتوحيد الجهود الإقليمية من أجل توافق دولي يدعم استقرار وأمن ووحدة ليبيا".

المصدر: RT