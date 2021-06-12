الحوثيون يعلنون استعدادهم لتبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية في صفقة تشمل شقيق هادي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية استعدادها لتنفيذ صفقة واسعة لتبادل الأسرى مع حكومة اليمن المعترف بها دوليا تشمل وزير الدفاع السابق، محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس، ناصر منصور هادي.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، في تغريدة عبر "تويتر" نشرها اليوم السبت: "مع غياب الدور الأممي حاليا في ملف الأسرى فإننا نؤكد استعدادنا للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة تشمل محمود الصبيحي وناصر منصور هادي وغيرهما من القيادات".

وأضاف المرتضى أن الجماعة مستعدة للقيام بذلك "إذا كان لدى مرتزقة العدوان صلاحية في إتمام مثل هكذا صفقة".

مع غياب الدور الأممي حالياً في ملف الأسرى فإننا نؤكد استعدادنا للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة تشمل (محمود الصبيحي. وناصرمنصورهادي)وغيرهما من القيادات ..

إذا كان لدى مرتزقة العدوان صلاحية في إتمام مثل هكذا صفقة.. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) June 12, 2021

وأعلنت الأمم المتحدة في 21 فبراير، فشل مفاوضات رعتها بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله" بالعاصمة الأردنية عمان، في التوصل إلى اتفاق لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان بشأن الأسرى الموقع في 16 فبراير 2020 يشمل الإفراج عن 300 أسير بواقع 200 من الجماعة و100 من القوات الحكومية بينهم اللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الذي تم أسره مع بعض القيادين الآخرين خلال هجوم الحوثيين على محافظة لحج جنوب اليمن.

المصدر: RT + "سبوتنيك" + وكالات