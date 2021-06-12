هيئة مراقبة الانتخابات الجزائرية تكشف نسبة المشاركة قبل ساعات من انتهاء التصويت

قال رئيس "السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر"، محمد شرفي، إن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية حتى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي بلغت 14.47%.

وتجري الجزائر اليوم السبت انتخابات برلمانية تأمل السلطات في أن تطوي صفحة اضطرابات سياسية، بعدما أدت حركة احتجاجية إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2019.

ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع على الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وستعلن نتائج الانتخابات يوم غد الأحد، ومن المرجح أن تكون الأحزاب التي تفوز بتمثيل قوي في البرلمان جزءا من حكومة الرئيس عبد المجيد تبون القادمة.

المصدر: RT + وكالات