جنود إسرائيليون يطلقون النار على سيدة فلسطينية عند حاجز قلنديا شمال القدس (صورة+فيديو)
Reuters
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أطلق عناصر من الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، النار على سيدة فلسطينية عند حاجز قلنديا شمال القدس.
وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: "قبل قليل وصلت مشتبهة وبحوزتها سكين إلى معتقل قلنديا، وأطلق حارس الأمن الذي قام برصدها النار نحوها وبتحييدها".
وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية نقلا عن شهود عيان، بأن عناصر من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على فلسطينية وأصابوها بجروح وتركت ملقاة على الأرض، وأغلق الحاجز بالكامل، ومنع مرور المركبات والمارة، ما تسبب بأزمة سير.
RT
المصدر: RT+وفا